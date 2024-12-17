THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Barcelona deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...
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1. PERİYOT SONUCU: Barcelona 20-12 Fenerbahçe Beko
2. PERİYOT SONUCU: Barcelona 44-37 Fenerbahçe Beko
3. PERİYOT OYNANIYOR: Barcelona 44-37 Fenerbahçe Beko
BARCELONA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı 17 Aralık Salı günü saat 22.30'da başladı ve S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.
F.BAHÇE 15 MAÇTA 10 KEZ KAZANDI!
Fenerbahçe Beko, oynadığı 15 maçta 10 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. Barcelona ise 8 galibiyet, 7 yenilgiyle 11. sırada bulunuyor.