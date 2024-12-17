THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Fenerbaçe Beko, Barcelona'ya konuk oluyor. Mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Barcelona deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

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1. PERİYOT SONUCU: Barcelona 20-12 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT SONUCU: Barcelona 44-37 Fenerbahçe Beko

3. PERİYOT OYNANIYOR: Barcelona 44-37 Fenerbahçe Beko

BARCELONA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı 17 Aralık Salı günü saat 22.30'da başladı ve S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

F.BAHÇE 15 MAÇTA 10 KEZ KAZANDI!

Fenerbahçe Beko, oynadığı 15 maçta 10 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. Barcelona ise 8 galibiyet, 7 yenilgiyle 11. sırada bulunuyor.