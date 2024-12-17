EuroCup A Grubu 12. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Gran Canaria'yı 73-65 mağlup ederek, ligdeki 10. galibiyetini aldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Sergio Silva (Portekiz), Denis Hadzic (Hırvatistan)
Bahçeşehir Koleji: Jaleen Smith 5, Şehmus Hazer 10, Tai Odiase 16, Tyler Cavanaugh 10, Axel Bouteille 15, Massinburg 6, Furkan Haltalı, Marko Simonovic, Mateusz Ponitka 11
Başantrenör: Dejan Radonjic
Gran Canaria: Albicy, Brussino 5, Shurna 3, Tobey 16, Thomasson 17, Kljajic 2, Conditt 2, Homesley 5, Salvo, Alocen 4, Pelos 11
Başantrenör: Jaka Lakovic
1. Periyot: 29-16 (Bahçeşehir Koleji lehine)
Devre: 44-32 (Bahçeşehir Koleji lehine)
3. Periyot: 61-45 (Bahçeşehir Koleji lehine)