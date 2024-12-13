Ergin Ataman: Berbat bir basketbol oynadık!

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes'e deplasmanda 93-67 mağlup olan Panathinaikos AKTOR'da başantrenör Ergin Ataman, "Bugün berbat bir basketbol oynadık." dedi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, oyuna kötü başladıklarını belirterek "Bugün berbat bir basketbol oynadık. Çok kolay basketler yedik. Sonrasında oyunun kontrolünü kaybettik. Kolay atışları kaçırdık. Anadolu Efes harika oynadı. Burada Larkin'in katkısı çok önemliydi. İç sahada iyi oynadıklarını zaten biliyorduk. Hücumda çok iyi değildik, altyapı takımı gibi oynadık. Bu akşam Nunn'ı kullanamadık ve böyle bir sonuç oldu." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye karşı 2017 yılında play-off maçını kaybeden oyuncuları Atina'ya otobüsle gönderen Panathinaikos Başkanı Dimitrios Giannakopoulos'un sosyal medya hesabından otobüs paylaşımı yapmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Ataman, "Yarın sabah 11.50 uçağıyla Atina'ya dönüyoruz ve hafta sonunda lig maçımız var." cevabını verdi.

"ÇOK BÜYÜK BİR DEMORALİZASYON GÖRMÜYORUM"

THY Avrupa Ligi'nde Paris ve Olympiakos dışındaki takımların kırılgan olduğunu dile getiren Ataman, "Takımların günlük performanslar sergilediğini düşünüyorum. Anadolu Efes'e kaybettik ancak onlarla aynı sayıda galibiyete sahibiz. Bu hafta enteresan sonuçlar oldu. Biz kendimize bakıyoruz. Dinamizm, istek ve agresiflik anlamında geçen yılın çok uzağındayız. Bu da bizi kırılgan yapıyor. Kendi sahamızda daha iyi oynuyoruz. Nunn bizim hücum düzenimizin en önemli oyuncusu. Bugün Grant ve Cedi Osman düşük yüzdeyle oynadı. Ama ben çok büyük bir demoralizasyon görmüyorum. Bizim sağlam durup hafta içindeki 2 maçı kazanmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Kadrolarının geçen yıldakine benzediğini vurgulayan Ataman, şunları kaydetti:

"Ama bu kırılganlığı bu sene yaşıyoruz, buna çözüm bulmaya çalışıyoruz. Benzer sorunları Real Madrid'in de yaşadığını görüyoruz. Geçen yılki büyük coşkunun verdiği rehavet belki de hala takımın üzerinde. Buna önlem almaya çalışıyoruz. Şu anda 8 galibiyetteyiz. Çok büyük bir sıkıntı görmüyorum ama ilerisi açısından kötü bir dönem geçiriyoruz. Sezona iyi başladık aslında. İstanbul'daki Fenerbahçe galibiyeti gibi önemli galibiyetlerimiz oldu ancak son 5 maçın 4'ünü kaybettik."