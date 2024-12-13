Turkish Airlines EuroLeague'de 15. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes evinde Ergin Ataman'ın koçluk görevini üstlendiği Yunan ekibi Panathinaikos'u konuk ediyor.
Anadolu Efes geride kalan 14 haftada 7'şer galibiyet ve mağlubiyet alarak ligde 14 puanla 10. sırada yer alıyor.
Panathinaikos ise 8 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak 16 puanla 7. sırada yer bulunuyor.
Bu mücadelenin canlı skorunu anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz...
2. ÇEYREK: Anadolu Efes 32-27 Panathinaikos (Haberimiz güncellenmektedir)
1. ÇEYREK: Anadolu Efes 20-15 Panathinaikos