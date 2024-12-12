THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 15. haftada Fenerbahçe Beko, Monaco'yu ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve kadrolar da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague'de heyecan, 15. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fransız ekibi Monaco'yu konuk edecek. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko - Monaco MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Monaco maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de geride kalan çift maç haftasında iki deplasman maçına çıktı ve bir galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, 3 Aralık Salı günü konuk olduğu Baskonia'ya 88-76 mağlup olurken, 5 Aralık Perşembe günü ise Real Madrid deplasmanında 70-82 kazandı. Ekip, bu sonuçlarla 14 karşılaşma sonunda 10 galibiyete ulaştı.

Fenerbahçe, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında 8 Aralık Pazar günü konuk olduğu Türk Telekom'u 73-85 ile geçti. Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic 21, Wade Baldwin 13, Nigel Hayes-Davis 12 sayı üretti. Ligde takımın dokuz maç sonunda sekiz galibiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin, Devon Hall, Dyshawn Pierre ve Arturs Zagars sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

MONACO'DA SON DURUM

Basketbol geçmişi 1928 yılına dayanan Monaco, ilk başarılarını 1950 yılında, Fransa'da elde ettiği ikincilikle yaşadı. Suskun geçen birkaç yılın ardından 1973 yılında ikinci ligdeki şampiyonluğuyla tekrar en üst lige dönen Monaco, bu dönemde Koraç Kupası ile uluslararası arenada boy göstermeye başladı. 1983 Fransa Kupası finalini Limoges'a kaybeden Monaco, bir düşüş sürecinin ardından Fransa'da dördüncü lige kadar geriledi.

2012-2015 yıllarında peş peşe başarılarla tekrar birinci ligin yolunu tutan Monaco, 2016, 2017 ve 2018'de Fransa'da 'Leaders Cup' şampiyonluğuna ulaştı. Kırmızı beyazlılar, 2017-18'de ise hem Fiba Şampiyonlar Ligi'nde hem de Fransa Ligi'nde ikinci sırayı alarak önemli bir dereceye imza attı.

2018-19'da ilk kez EuroCup'ta boy gösteren Monaco, Top 16'ya yükselme başarısı gösterse de Rytas Vilnius'a kaybedilen kritik maç ile çeyrek final biletini kaçırdı. Aynı sezonda Fransa Ligi'ni finalde ASVEL'e beşinci maçta kaybeden Monaco, pandemi sezonu olarak anılan 2019-20'de ise yarıda kalan Eurocup'ta çeyrek finale kadar ilerlemişti. Monaco, aynı sezonda 21 galibiyet ve dört yenilgiyle Fransa Ligi'nde de liderdi.

Kırmızı-beyazlılar, 2020-21 sezonunda EuroCup'ta şampiyonluğa ulaşarak ilk büyük kupasını kazandı ve tarihinde ilk kez EuroLeague biletini cebine koydu.

Monaco, Sasa Obradovic yönetiminde EuroLeague'de 2021-22 sezonunda 15 galibiyet 13 yenilgiyle yedinci sırayı alarak Playoff oynadı ancak Olympiacos'a elenmekten kurtulamadı. Kırmızı-beyazlılar, Fransa Ligi'nde de finale yükseldi ancak ASVEL'e 3-2 ile elenerek şampiyonluk fırsatını kaçırdı.

Monaco, 2022-23 sezonunda EuroLeague'de Final Four oynama başarısı gösterirken, Fransa Ligi ve Fransa Kupası'nda da mutlu sona ulaştı.

Rakibimiz, 2023-24 EuroLeague sezonunda Playoff turunda Fenerbahçe Beko'ya 3-2 elenirken, Fransa Ligi'nde ise şampiyonluğa ulaştı.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Hücum (Fenerbahçe Beko - Monaco)

Atılan sayı: 79.6 - 85.9

2 sayı: %49.2 - %56.4

3 sayı: %37.7 - %34.8

Serbest atış: %79.8 - %73.8

Ribaund: 37.1 - 32.6

Asist: 16.1 - 18.2

Top çalma: 5.7 - 7.6

Blok: 2.1 - 2.6

Savunma (Fenerbahçe Beko - Monaco)

Yenilen sayı: 76.9 - 81.8

2 sayı: %53.1 - %56.3

3 sayı: %30.8 - %37.2

Serbest atış: %76.3 - %77.6

Ribaund: 32.9 - 33.4

Asist: 17.6 - 18.3

Top çalma: 5.8 - 5.4

Blok: 2.2 - 1.9