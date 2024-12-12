THY EuroLeague'de heyecan 15. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fransız ekibi Monaco'yu konuk ediyor. Maçın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Fenerbahçe Beko 19-17 Monaco (İlk çeyrek sonucu)

Fenerbahçe Beko 38-43 Monaco (İkinci çeyrek sonucu)

Fenerbahçe Beko 46-57 Monaco (Üçüncü çeyrek oynanıyor)

Fenerbahçe Beko - Monaco MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Monaco maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başladı ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de geride kalan çift maç haftasında iki deplasman maçına çıktı ve bir galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, 3 Aralık Salı günü konuk olduğu Baskonia'ya 88-76 mağlup olurken, 5 Aralık Perşembe günü ise Real Madrid deplasmanında 70-82 kazandı. Ekip, bu sonuçlarla 14 karşılaşma sonunda 10 galibiyete ulaştı.

Fenerbahçe, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında 8 Aralık Pazar günü konuk olduğu Türk Telekom'u 73-85 ile geçti. Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic 21, Wade Baldwin 13, Nigel Hayes-Davis 12 sayı üretti. Ligde takımın dokuz maç sonunda sekiz galibiyeti bulunuyor.