THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Monaco'yu konuk etti. Sarı lacivertliler zorlu karşılamadan 99-69'luk skorla mağlup ayrıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Fransa ekibi Monaco'ya 99-69 mağlup oldu.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 5. yenilgisini yaşadı. Monaco ise 10. galibiyetini aldı.

Pota altını etkili kullanan Monaco karşısında Hayes-Davis ile 11 sayı bulan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 19-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko, Baldwin-Sertaç Şanlı ikilisinin kazandırdığı sayılarla etkili olmaya çalıştı. Hücumda sarı-lacivertlilere üstünlük kuran ve birçok oyuncusundan skor katkısı alan Monaco, soyunma odasına 43-38 önde gitti.

Üçüncü periyoda 5-0'lık seriyle başlayan konuk takım, 22. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 38-48. Fenerbahçe Beko'nun farkı 6 sayıya (44-50) kadar indirmesinin ardından Monaco'da yıldız oyuncu Mike James sahneye çıktı. Fransa temsilcisi, dış atışlarda isabet bulamayan sarı-lacivertliler karşısında James'in yönlendirdiği hücumlardan bulduğu basketlerle farkı açtı ve son çeyreğe 72-54 üstün girdi.

Son çeyrekte oldukça rahat bir oyun sergileyen ve bir ara farkı 32'ye kadar yükselten Monaco, karşılaşmadan 99-69 galip ayrıldı.

Fransa ekibinde milli basketbolcu Furkan Korkmaz, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Furkan, mücadeleyi saha kenarından takip etti.

TARAFTARLARDAN ALİ KOÇ'A İSTİFA ÇAĞRISI

Fenerbahçe taraftarı, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti.

Taraftarlar, Monaco'nun Fenerbahçe Beko karşısında farkı açtığı dördüncü çeyrekte başkan Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, ayrıca eski başkan Aziz Yıldırım'ın lehine de tezahürat yaptı.