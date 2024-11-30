Fenerbahçe Beko'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerden son olarak takımın yıldız oyuncularından Dyshawn Pierre için sakatlık açıklaması yapıldı.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Dyshawn Pierre, 29 Kasım Cuma günü (dün) oynanan Emporio Armani Milano karşılaşmasında sağ baldır bölgesinden sakatlık yaşamıştır.
Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından sağ baldır bölgesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.
Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz.