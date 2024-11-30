Fenerbahçe Beko'dan Dyshawn Pierre açıklaması! Sakatlığı...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre için sakatlık açıklaması yaptı. Sarı-lacivertlilerin duyurduğuna göre, Pierre'nin sağ baldır bölgesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edildiği öğrenildi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.11.2024- 20:47 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024- 21:03