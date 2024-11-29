THY EuroLeague'in 12. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Olimpia Milano ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler sahasında 91-85 mağlup oldu. İşte detaylar...

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 12. haftasında Olimpia Milano ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Olimpia Milano 91-85 kazanan taraf oldu.

Maçın bütün çeyreklerini skor olarak Milano'nun birkaç puan gerisinde kapatan sarı lacivertliler, son periyot farkın açılmasına engel olamadı ve maçın kazananı deplasman ekibi oldu.

THY EuroLeague'in 13. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Baskonia'ya konuk olacak.

Olimpia Milano sahasında Kızılyıldız'ı konuk edecek.

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: Fenerbahçe Beko 19-24 Olimpia Milano

2. Periyot: Fenerbahçe Beko 37-41 Olimpia Milano

3. Periyot: Fenerbahçe Beko 63-66 Olimpia Milano