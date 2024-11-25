MACARİSTAN TÜRKİYE CANLI İZLE | Macaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2025 Elemeleri)

MACARİSTAN TÜRKİYE CANLI İZLE | Macaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2025 Elemeleri)

EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımı, Macaristan ile karşılaşacak. Cuma günü de kaşılaştığı rakibini 92-66'lık skorla geçen ay-yıldızlılar, rakibini mağlup ederek EuroBasket 2025 biletini kapmak istiyor. Peki, Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Macaristan - Türkiye maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.11.2024- 15:40 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024- 15:40