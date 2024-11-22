2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Baskebol Takımı'mız ile Macaristan karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen detaylar arasında maçın yayın bilgileri de yer alıyor. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye A Milli Basketbol Takımı'mız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 3. maçında Macaristan ile karşılaşacak. Grubun ilk maçında İtalya'ya deplasmanda 87-80 kaybeden Milli Takım, ikinci maçta ise konuk ettiği İzlanda'yı 76-75 yenmeyi başarmıştı. Maç ile ilgil tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Basketbol Takım'ımız FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 22 Kasım Cuma saat 20.30'da Macaristan ile karşılaşacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI CANLI İZLE