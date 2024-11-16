Alperen Şengün kaldığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk triple-double'ını yaptı

Houston Rockets, Los Angeles Clippers'ı farklı geçmeyi başardı. Mücadeleye damga vuran ise milli yıldızımız Alperen Şengün oldu. İşte detaylar...

Houston Rockets, evinde Los Angeles Clippers karşısında 8 sayı farkla 125-104 galip gelmeyi bilerek üst üste 3. toplamda 8. galibiyetini aldı. Clippers ise bu sezon 6. mağlubiyetini yaşadı.

Jalen Green 21 sayı, 7 ribaund, 5 asist ile öne çıkarken, Los Angeles Clippers'ta ise James Harden'ın 19 sayı, 6 ribaund, 7 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Maçta 30 dakika süre alan ve bu sezonun ilk triple double'ını kaydeden Alperen Şengün; 16 sayı, 10 asist, 10 ribaunt, 2 blok, 2 top çalma rakamlarını yakaladı.