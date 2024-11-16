Houston Rockets, evinde Los Angeles Clippers karşısında 8 sayı farkla 125-104 galip gelmeyi bilerek üst üste 3. toplamda 8. galibiyetini aldı. Clippers ise bu sezon 6. mağlubiyetini yaşadı.
Jalen Green 21 sayı, 7 ribaund, 5 asist ile öne çıkarken, Los Angeles Clippers'ta ise James Harden'ın 19 sayı, 6 ribaund, 7 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.
Maçta 30 dakika süre alan ve bu sezonun ilk triple double'ını kaydeden Alperen Şengün; 16 sayı, 10 asist, 10 ribaunt, 2 blok, 2 top çalma rakamlarını yakaladı.
crafty move by Alpi 😏 pic.twitter.com/2SsRoiXVlz— Houston Rockets (@HoustonRockets) November 16, 2024