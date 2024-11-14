Alperen Şengün'den muhteşem sekans!

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli oyuncumuz Alperen Şengün yine gündem oldu. Son olarak Los Angeles Clippers maçına da damga vuran yıldız oyuncu izleyicilere ağızları açık bıraktıran anlar yaşattı. İşte

NBA'de Batı Konferansı'nda yer alan iki ekibin mücadelesinde Houston Rockets ve Los Angeles Clippers karşı karşıya geldi. Devre ev sahibi Rockets'ın 61-56'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Houston Rockets sahadan 111-103 galibiyetle ayrıldı.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN GÖRSEL ŞÖLEN!

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 30 dakika sahada kalırken maçı 13 sayı ve 11 ribauntla tamamladı.Alperen maçın son dakikasına girerken önce Clippers potasını smaçladı ve ardından savunmada da muhteşem bir blok yaparak son anlarda seyir zevki yüksek anlar izletti.