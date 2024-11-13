EuroCup'ta heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş sahasında Gran Canaria'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Gran Canaria basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı devam ediyor. A Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, Gran Canaria ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Gran Canaria basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞIKTAŞ - GRAN CANARIA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Gran Canaria basketbol maçı 13 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de TRT SPOR YILDIZ'da canlı yayınlanacak.

Beşiktaş - Gran Canaria MAÇI CANLI İZLE