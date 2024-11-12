THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

Fenerbahçe Beko 13-21 Bayern Münih (İlk çeyrek sonucu)

Fenerbahçe Beko 35-30 Bayern Münih (İkinci çeyrek sonucu)

Fenerbahçe Beko 42-39 Bayern Münih (Üçüncü çeyrek oynanıyor)

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MUNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı 12 Kasım Salı günü saat 20.45'te başladı ve S Sport ile S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.