THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...
Fenerbahçe Beko 13-21 Bayern Münih (İlk çeyrek sonucu)
Fenerbahçe Beko 35-30 Bayern Münih (İkinci çeyrek sonucu)
Fenerbahçe Beko 42-39 Bayern Münih (Üçüncü çeyrek oynanıyor)
FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MUNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı 12 Kasım Salı günü saat 20.45'te başladı ve S Sport ile S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.