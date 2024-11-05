Alperen Şengün coştu, Houston Rockets New York Knicks'i devirdi!

NBA'de Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta Houston Rockets, New York Knicks'i 109-97 mağlup etti. İşte gecenin diğer sonuçları... | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.11.2024- 09:52 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024- 09:53