NBA'de milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün double-double ile oynadığı maçta Houston Rockets, New York Knicks'e karşı 109-97 skorla galibiyete ulaştı.
Karşılaşmayı 25 sayı, 14 ribaund, 5 asist ve 4 blokla tamamlayan Alperen, Rockets'ın maçı kazanarak sezonda 4-3 derecesine yükselmesinde büyük bir rol oynadı.
Knicks cephesinde Jalen Brunson 29 sayıyla takıma liderlik ederken, OG Anunoby 21 sayı ekledi. Towns ise 17 sayı ve sezon rekoru 19 ribaundla maçı tamamladı.
İŞTE NBA'DE GECENİN SONUÇLARI:
Celtics 123-93 Hawks
Nets 106-104 Grizzlies
Kings 111-110 Heat
Jazz 135-126 Bulls
Timberwolves 114-93 Hornets
Thunder 102-86 Magic
Trail Blazers 118-100 Pelicans
Pacers 135-127 Mavericks
Nuggets 121-119 Raptors
Suns 118-116 76ers
Clippers 113-104 Spurs