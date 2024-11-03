NBA'de Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Golden State Warriors'a 127-121 kaybetti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Golden State Warriors'a 127-121 yenildi.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Warriors'a uzatmada kaybeden Rockets'ta Alperen Şengün, 20 dakika 38 saniye süre aldığı mücadeleyi 14 sayı, 10 ribaunt, 4 asist ve 1 blokla tamamladı. Üçüncü yenilgisini yaşayan ev sahibi Rockets'ta Tari Eason 27 ve Jabari Smith Jr 21 sayı kaydetti.

Sezonun 5. galibiyetini alan Warriors'ta ise Buddy Hield 27 ve Jonathan Kuminga 23 sayıyla oynadı.

CAVALIERS'TAN 7'DE 7

Cleveland Cavaliers, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 114-113 mağlup ederek 7'de 7 yaptı.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 30 ve Sam Merrill 17 sayıyla oynarken Jarrett Allen 15 sayı, 12 ribaunt ve Darius Garland 11 sayı, 10 asistle "double-double"lık performans sergiledi.

Beşinci mağlubiyetini yaşayan Bucks'ta Damian Lillard 41 sayı, 9 asist ve Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 16 ribaunt, 9 asistle mücadele etti.

76ERS'TA ADEM BONA SÜRE ALDI

Milli basketbolcu Adem Bona'nın süre aldığı mücadelede Philadelphia 76ers, sahasında Memphis Grizzlies'e 124-107 kaybetti.

Bu sezon 4. galibiyetini alan Grizzlies'te Jaren Jackson Jr 27 ve Jay Huff 20 sayı üretirken, Ja Morant 18 sayı, 12 asistle "double-double" yaptı.

76ers'ta Tyrese Maxey'nin 23 ve Jared McCain'in 19 sayısı, sezonun 4. mağlubiyetini engelleyemedi. Adem Bona ise 1 dakika 27 saniye görev yaptığı maçta 2 sayı, 1 ribaunt üretti.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Boston Celtics: 103-113

Toronto Raptors-Sacramento Kings: 131-128 (Uzatmada)

Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies: 107-124

San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 113-103

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 113-114

Houston Rockets-Golden State Warriors: 121-127 (Uzatmada)

Washington Wizards-Miami Heat: 98-118

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 103-97

Denver Nuggets-Utah Jazz: 129-103

Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder: 92-105