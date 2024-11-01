A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'nun milli takıma oyuncu göndermeme kararıyla ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

Euroleague'deki Kızılyıldız maçı öncesi Meridian Sport'a konuşan Ergin Ataman, sarı-lacivertlilerin kararının hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullandı:

Umurumda değil. Ben milli takımın koçuyum. Patronlarım Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ben işimi yapmaya devam edeceğim. Türkiye'deki tüm oyuncuların milli takım için oynamayı sevdiğine inanıyorum. Milli takım formasını giymek çok önemli. Diğer şeyler benim kontrolümde değil. Ben zamanı geldiğinde takımın başında olacağım. Umarım eleme maçları için aday kadroya çağırdığımız tüm oyuncular da takıma katılır ve beraber Avrupa Basketbol Şampiyonası'na gideriz.