THY Euroleague'de heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, İtalya'nın Olimpia Milano ekibiyle karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Olimpia Milano 11-23 Anadolu Efes (İlk çeyrek sonucu)
Olimpia Milano 17-32 Anadolu Efes (İkinci çeyrek oynanıyor)
OLIMPIA MILANO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı bugün saat 21.30'da başladı. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.