FIBA Şampiyonlar Ligi 3. maçında Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan ekibi Promitheas ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve canlı yayın kanalı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Promitheas - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki üçüncü maçında Promitheas Patras ile karşı karşıya gelecek. Dimitris Tofalos Arena'da 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan müsabakanın yayın bilgileri ve detayları, sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki Promitheas - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PROMITHEAS - GALATASARAY BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Promitheas - Galatasaray basketbol maçı 23 Ekim Çarşamba günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşma TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray, bir önceki maçında Bahçeşehir Kolejini 80-86 skoruyla yendi. Sarı-kırmızılılar, Otis Livingston, William Cummings, Göksenin Köksal, Roberts Blumbergs ve Angel Delgado beşiyle başladığı maçta 6 basketbolcu çift haneli sayı üretti. Angel Delgado 14 sayı, 11 ribaunt ve 4 asistle öne çıkan isim oldu. Onu 14 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle James Palmer Jr. takip etti. Cummings 13 sayı, Livingston 12 sayı, Blumbergs 11 sayı, Sadık Kabaca ise 10 sayı ile galibiyete katkı verdi.

Promitheas Patras ise oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçında bir galibiyet elde etti. Yunan temsilcisi son olarak Rasta Vechta ile karşı karşıya gelirken. Bu maçı 88-86 kazandı. Bu maçta 21 sayı kaydeden KJ Williams en skorer oyuncuları olarak dikkat çekti.

Galatasaray, bu maçın ardından ligdeki Yukatel Merkezefendi mücadelesine hazırlanacak.