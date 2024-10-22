Son dakika spor haberleri: NBA'deki temsilcimiz Alperen Şengün'den tarihe geçecek imza. Milli basketbolcumuz, Houston Rockets ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Alperen bu anlaşma karşılığında 185 milyon Dolar kazanacak.

NBA'de yeni sezon öncesinde Houston Rockets, Alperen Şengün'le ilgili kontrat kararını verdi. ESPN'de yer alan habere göre Alperen Şengün ve Houston Rockets 5 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı.

Alperen Şengün'ün maksimum kontrata imza attığı ve 185 milyon dolar kazanacağı belirtildi. Sözleşmede 1 yıllık oyuncu opsiyonunun bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan Alperen Şengün bu kontrat ile Türk spor tarihinin en büyük sözleşmesini imzalamış oldu.

Ayrıca milli basketbolcu, NBA'de Luka Doncic ve Trae Young'dan sonra 5 yıllık çaylak kontratı imzalayan ve oyuncu opsiyonuna sahip ilk basketbolcu olarak kayıtlara geçti.

Houston Rockets, NBA'de yeni sezondaki ilk maçında Memphis Grizzlies'le karşılaşacak.