TYH EuroLeague'in 4. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Olympiakos'u konuk etti.
Temsilcimiz Anadolu Efes mücadeleyi 91 - 89 kazandı.
THY EuroLeague'in 5. haftas��nda temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Olimpia Milano'nun konuğu olacak.
Olympiakos ise deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.
İŞTE SET SONUÇLARI:
1. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 11 - 23 Olympiakos
2. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 41 - 44 Olympiakos
3. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 65 - 70 Olympiakos
4. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 91 - 89 Olympiakos