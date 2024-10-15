THY EuroLeague 3. hafta maçında Anadolu Efes deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e konuk oluyor. İki maçların ardından 1 galibiyeti bulunan Anadolu Efes zorlu deplasmandan galip gelmek istiyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
Maccabi Tel Aviv 23-24 Anadolu Efes (İlk çeyrek sonucu)
Maccabi Tel Aviv 52-52 Anadolu Efes (İkinci çeyrek oynanıyor)
MACCABI TEL AVIV - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı 15 Ekim Salı günü saat 21.05'te başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.