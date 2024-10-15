Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes CANLI İZLE (Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı canlı skor)

THY EuroLeague'de 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e konuk oluyor. 2 maçta bir galibiyeti bulunan Anadolu Efes galip gelmek için parkeye çıkıyor. Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2024- 22:10