Fenerbahçe Opet 82-73 Galatasaray Çağdaş Faktoring (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Son dakika spor haberleri: Voleybolda Fenerbahçe Opet sahasında ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaştı. Zorlu mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 82-73 kazandı.
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.10.2024- 20:41
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i ağırladı.
Fenerbahçe, Galatasaray'ı 82-73 mağlup etti.
Maçın en skorer ismi Galatasaray'dan 26 sayı atan Brianna Fraser oldu.
Sarı lacivertlilerde ise Emma Meesseman 22 sayı kaydetti.
DİĞER HABERLER