Bu yıl 37'ncisi düzenlenen Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası 'nı Fenerbahçe'yi 83-82'lik skorla yenen Anadolu Efes kazandı.

37'nci Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda geçen sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan ve ING Türkiye Kupası finalisti olan Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe Beko; Melih Mahmutoğlu, Bonzie Colson, Nigel Hayes-Davis, Devon Hall ve Boban Marjanovic ilk 5'iyle başlarken; Anadolu Efes ise Elijah Bryant, Erkan Yılmaz, Darius Thompson, Ercan Osmani ve Daniel Oturu 5'iyle sahada yer aldı.

Mücadele karşılıklı basketlerle başlarken pota altını etkili kullanan Anadolu Efes, 4'üncü dakikayı 10-7 önde geçti. Nigel Hayes-Davis ile skor üreten Fenerbahçe Beko'ya Daniel Oturu ile karşılık veren lacivert-beyazlılar, 7'nci dakikayı 17-16 üstün bitirdi. Çeyreğin son anlarında sarı-lacivertlilerin top kayıplarının ardından sayılar bulan Anadolu Efes, birinci periyodu 24-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe oyunda üstünlüğünü sürdürerek başlayan Anadolu Efes, 15'inci dakikayı 31-27 önde geçti. Periyodun ikinci bölümünde Nicolo Melli ve Bonzie Colson ile üst üste skor üreterek maçta dengeyi bulan Fenerbahçe Beko, 17'nci dakikanın ilk saniyelerinde 34-31 üstünlüğü eline aldı. Skor avantajını sürdüren sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 43-39 üstün girdi.

Anadolu Efes, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptı. Lacivert-beyazlılar, Daniel Oturu'nun pota altından ürettiği basketle 22'nci dakikayı 46-43'lük skorla üstün bitirdi. Savunmada ritmini bulamayan Fenerbahçe Beko karşısında üç sayı çizgisinin gerisinden Elijah Bryant ile üst üste isabetler bulan Anadolu Efes, 27'nci dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 52-58. Lacivert-beyazlılar, etkili oyununu sürdürerek final periyoduna 64-57 önde gitti.

Final periyodu karşılıklı 3 sayılık basketlerle başlarken Anadolu Efes, 33'üncü dakikayı 71-65'lik skorla geçti. Kazanılan serbest atışlardan Wilbekin ve Colson ile skor üreten Fenerbahçe Beko, 35'inci dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 70-71. Son bölümde skor üstünlüğü sık sık el değiştirirken, sarı-lacivertliler hızlı hücumda Melli'nin pota altından bulduğu sayıyla 37'nci dakikada 75-74 öne geçti. Hücumda Bryant'ın önderliğinde sayılar bulan Anadolu Efes, son 2 dakikaya 4 sayılık avantajla 81-77 üstün girdi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede sarı-lacivertliler, Wilbekin'in basketiyle 34 saniye kala farkı 1 sayıya indirdi: 82-83. 3.9 saniye kala çizgiye gelen Elijah Bryant, 2'de 0 yaptı. Ribaundu Ercan Osmani aldı ve Anadolu Efes maçı 83-82 kazandı.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Kerem Baki ve Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

FENERBAHÇE BEKO: Melih Mahmutoğlu, Bonzie Colson 19, Nigel Hayes-Davis 20, Devon Hall 7, Boban Marjanovic 4, James Metecan Birsen 3, Wade Baldwin 7, Scott Wilbekin 14, Sertaç Şanlı, Mert Emre Ekşioğlu, Nicolo Melli 8

ANADOLU EFES: Elijah Bryant 21, Erkan Yılmaz 2, Darius Thompson 6, Ercan Osmani 13, Daniel Oturu 16, Rodrigue Beaubois 9, Jordan Nwora 7, Vincent Poirier 2, Doğuş Özdemiroğlu 4, Derek Willis 3, Rıdvan Öncel

1'İNCİ PERİYOT: 20-24

DEVRE: 43-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-64