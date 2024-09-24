Sinan Erdem Spor Salonu'nda ev sahibi olarak son maçına çıkan Galatasaray, Yunan rakibi Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve canlı yayın kanalı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Galatasaray - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda son kez ev sahibi olan Galatasaray, hazırlık maçında Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki Galatasaray - Panathinaikos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - PANATHINAIKOS MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GALATASARAY - PANATHINAIKOS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Galatasaray - Panathinaikos basketbol maçı 24 Eylül Salı günü saat 20.00'de ASpor'da canlı yayınlanacak.