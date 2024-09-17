Ergin Ataman'dan pankart açıklaması! "Yine aynı şekilde..."

Son dakika spor haberi: Basketbolda oynanan Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv hazırlık maçında flaş bir pankart açıldı. Mücadelede Yunan ekibinin taraftarları çirkin bir provokasyona imza attı. İşte detaylar...

Ergin Ataman'ın koçluğunu yaptığı Panathinaikos takımının taraftarları flaş bir harekete imza attı.

Yunan taraftarlar, Maccabi Tel Aviv ile oynanan karşılaşmada, Kuzey Kıbrıs'a itafen "Yıllardır süregelen hukuksuz işgali kimse unutmuyor" yazan bir pankart açtı.

Türk koç Ergin Ataman ise bu pankarta sinirlendiği için de kendini oyundan attırdı.

Ataman konu ile ilgili ise şu açıklamayı yaptı:

Ben Ergin Ataman, Panathinaikos kulübünün geçen sezon yaşadığı "efsanevi" başarılardaki başantrenörü olarak takımımın burada oynayacağı turnuvayı, "dostluk ve barışa" katkı yapacağını düşündüğüm için çok destekledim ve buraya çok güzel duygularla geldim.

İlk gün havaalanında çok güzel karşılandık. İnsanların gözündeki gerçek sevgi beni çok mutlu etti. Otelde düzenlediğimiz İmza gününde yüzlerce basketbolseverle bir araya geldim. Bu dostluk ve barış ortamı hepimiz için çok umut vericiydi.

Ama dün sporun ve dostluğun hakim olması gereken salonda, bir grup tarafından burada gördüğümüz misafirperverliğe yakıştıramadığım bir siyasi pankart açıldı. Ben de bu duruma dikkat çekmek için tepkimi en sert şekilde gösterdim.

Spor salonları siyasetin değil, dostluğun ve barışın yeridir. Bu pankartı açan insanların, ilk günden bu yana burada bana ve takımıma sevgi gösteren binlerce insanın duygularını etkilemeyeceğini biliyorum. Bizim onlarla aramızda her zaman çok özel bir sevgi olacak.

Yine aynı şekilde yaşanan ne olursa olsun, buradaki gerçek basketbolseverlere olan sevgim her zaman aynı kalacak. Çünkü bizi onlarla bir araya getiren en güçlü şey basketbol sevgimiz.

İnanıyorum ki kazanan hep spor ve dostluk olacak...

Ergin Ataman