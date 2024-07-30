2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Yunanistan ile İspanya karşı karşıya geldi. Heyecan dozajı yüksek mücadelede İspanya, Yunanistan'ı 84-77'i mağlup etti. İşte detaylar...

2024 Paris Olimpiyatları'nda grup aşamasının ikinci maçları İspanya-Yunanistan mücadelesiyle başladı.

İkinci çeyreğin başıyla birlikte mücadeledeki skor üstünlüğünü eline alan İspanya karşılaşmadan 84-77'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

İspanya bu skorla ikinci maçında ilk galibiyetini alırken, Yunanistan ikinci maçından da eli boş dönmüş oldu.

İspanya grup aşamasının üçüncü maçında 2 Ağustos günü Kanada ile karşılaşırken Yunanistan ilk maçta İspanya'yı mağlup eden Avustrayla ile karşılaşacak.

İspanya'da Santi Aldama 19 sayı, 10 ribaund; Sergio Llull 13 sayı, 6 asist; Willy Hernangomez 11 sayı, 7 ribaund ile mücadele etti.

Yunanistan'da ise Giannis Antetokounmpo'nun 27 sayı, 11 ribaundluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

A Grubu'nun diğer mücadelesinde Kanada ile Avustralya bugün 14:30'da karşı karşıya gelecek.