Geçtiğimiz sezon Panathinaikos'u yıllar sonra EuroLeague ve Yunanistan Ligi'nde şampiyon yapan başantrenör Ergin Ataman, Yunan ekibiyle sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada deneyimli koçun 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attığı belirtilirken, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ise "Avrupa'nın en iyi koçu Ergin Ataman ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığımızı duyurmaktan mutluluk duyarım" ifadelerinde bulundu.