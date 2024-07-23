Geçtiğimiz sezon Panathinaikos'u yıllar sonra EuroLeague ve Yunanistan Ligi'nde şampiyon yapan başantrenör Ergin Ataman, Yunan ekibiyle sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada deneyimli koçun 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attığı belirtilirken, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ise "Avrupa'nın en iyi koçu Ergin Ataman ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığımızı duyurmaktan mutluluk duyarım" ifadelerinde bulundu.
Panathinaikos Ergin Ataman’ın sözleşmesini uzattı
Son dakika spor haberi: Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, başantrenör Ergin Ataman ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 23.07.2024- 20:09