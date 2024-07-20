Galatasaray Çağdaş Faktoring Ji-Su Park'ı transfer etti!
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, gelecek sezonun transferlerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Güney Koreli Ji-Su Park'ı kadrosuna kattı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.07.2024- 20:13
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "195 cm boyu ve güçlü fiziği ile öne çıkan Ji-Su Park'a Galatasaray Çağdaş Faktoring'e hoş geldin diyor, şampiyonluklarla dolu bir Galatasaray kariyeri diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
1998 yılında Güney Kore'de dünyaya gelen Park, pivot pozisyonunda forma giyiyor.