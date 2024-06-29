23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu!

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında İtalya'yı 67-56 mağlup ederek bronz madalya kazandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, IWBF (Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu) Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında İtalya'yı 67-56 yenerek bronz madalya kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen turnuvanın üçüncülük müsabakasında İtalya ile karşı karşıya geldi.

Türkiye, İtalya'yı 67-56 mağlup ederek şampiyonayı üçüncü tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

IWBF Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Almanya'ya 60-40 üstünlük kuran Büyük Britanya, şampiyonluğa ulaştı.