Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Stefano Lavarini ile yollar ayrıldı.
Kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamada, sarı-lacivertli ekipte bir sezon görev yapan 45 yaşındaki başantrenörle yolların ayrıldığı belirtildi.
Lavarini yönetiminde 2023-2024 sezonunda Vodafone Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'ne ise yarı finalde veda etmişti.
Teşekkürler Stefano Lavarini 🙏 2023-24 sezonunda Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörlük görevini üstelenen Stefano Lavarini ile yollarımız ayrılmıştır. Sarı Melekler ile birlikte 2023-24 sezonunda kazandığımız AXA Sigorta Kupa Voley ve Sultanlar Ligi… pic.twitter.com/pFmfepxpgG— Fenerbahçe Voleybol (@FBvoleybol) June 12, 2024