Boston Indiana'yı süpürerek ilk finalist oldu!

Indiana Pacers, NBA Doğu Konferansı Final serisi 4'üncü maçında Boston Celtics'i konuk etti. Gainbridge Fieldhouse'ta oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Celtics 29-27 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü koruyan deplasman ekibi, ilk devreyi 58-57 önde tamamladı. 3'üncü periyotta toparlanan Pacers, bu periyodu 83-80 önde kapattı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın son bölümünü daha iyi oynayan Celtics, karşılaşmadan 105-102 galip ayrılarak seride durumu 4-0'a getirdi ve doğu konferansını şampiyonlukla tamamlayarak adını NBA Finallerine yazdırdı. Celtics'te Jaylen Brown 29, Jayson Tatum ise 26 sayı kaydetti. Ev sahibi ekipte ise Andrew Nembhard'ın 24 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Celtics, NBA Finalleri'nde Batı Konferansı Final serisinin galibi ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Batı Konferansı Final serisinde ise Dallas Mavericks'in Minnesota Timberwolves'e karşı 3-0 üstünlüğü bulunuyor.

DOĞU KONFERANSI FİNAL SERİSİNİN EN DEĞERLİ OYUNCUSU JAYLEN BROWN

Boston Celtics'in Indiana Pacers'ı 4-0 mağlup ettiği NBA Doğu Konferansı Final serisinin en değerli oyuncusu da belli oldu. Celtics forması giyen Jaylen Brown, serinin en değerli oyuncusu seçildi. Seri boyunca 29.8 sayı, 5.0 ribaund ve 3.0 asist ortalamaları yakalayan 27 yaşındaki oyuncu, kariyerinde ilk defa bu ödülü kazanma başarısı gösterdi.