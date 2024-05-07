THY EuroLeague pley-off turu 5. maçında Panathinaikos sahasında Maccabi Tel Aviv'i ağırladı. Ergin Ataman'ın takımı parkeden 81-72 galip ayrıldı ve adını 12 yıl sonra Final Four'a yazdırdı.

OAKA Altion'da oynanan ve ilk çeyreğini Maccabi Playtika Tel Aviv'in 21-19 önde geçtiği karşılaşmanın devresi 41-41 berabere tamamlandı.

Başa baş mücadeleye sahne olan maçın üçüncü çeyreğinde rakibine 58-56 üstünlük sağlayan Yunan temsilcisi, üst üste sayılar bularak etkili başladığı son çeyrekte farkı daha da açarak müsabakadan 81-72 galip ayrıldı.

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR, seriyi 3-2 kazanarak 12 yıl aradan sonra Dörtlü Final'e yükselme sevincini yaşadı.

Ev sahibi ekipte, Kendrick Nunn 26 ve Kostas Sloukas 15 sayıyla oynadı. Maccabi Playtika Tel Aviv'de ise Lorenzo Brown, 19 sayıyla salondan ayrıldı.

Panathinaikos AKTOR, Dörtlü Final'de Fenerbahçe-Monaco (2-2) eşleşmesini kazanan tarafla karşılaşacak.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek.