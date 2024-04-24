Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası finali rövanş maçında Alman temsilcisi Chemnitz ile şampiyonluk için karşılaşıyor.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maç saat 19.00'da başladı. Zorlu mücadele NTV'den canlı yayınlanıyor.
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - NINERS CHEMNITZ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Almanya'da oynanan ilk karşılaşmayı NINERS Chemnitz, 85-74'lük skorla kazanmıştı.
Bahçeşehir Koleji, bu karşılaşmayı 11 sayıdan fazla farkla kazanırsa kupayı müzesine götürecek.
CANLI SKOR:
1. Periyot Sonucu: Bahçeşehir Koleji 18 - 19 NINERS Chemnitz
2. Periuyot Oynanıyor: Bahçeşhir Koleji 40 - 31 NINERS Chemnitz