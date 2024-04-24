Bahçeşehir Koleji - NINERS Chemnitz | CANLI | Bahçeşehir Koleji şampiyonluk için sahada!

FIBA Avrupa Kupası finalinde temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, Almanya'nın NINERS Chemnitz ekibi ile şampiyonluk için karşılaşıyor. Bahçeşehir Koleji, 85-74 kaybettiği finalin rövanş maçında 11 sayıdan fazla farkla kazanıp şampiyon olmak için mücadele edecek. Maçın canlı skor takibi haberimizde...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2024- 19:40