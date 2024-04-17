ABD Erkek Basketbol Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kadrosu belli oldu.

Ülkenin basketbol federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenör Grant Hill yönetimindeki milli takımın kadrosunda üç olimpiyat şampiyonluğu bulunan Kevin Durant ile NBA'de tüm zamanların sayı kralı olan LeBron James de yer alıyor.

ABD Erkek Basketbol Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Bam Adebayo (Miami Heat), Kevin Durant, Devin Booker (Phoenix Suns), Stephen Curry (Golden State Warriors), LeBron James, Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Jrue Holiday, Jayson Tatum (Boston Celtics), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)