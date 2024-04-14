Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci hafta karşılaşmasında Beşiktaş Emlakjet'i sahasında 90-75 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip, 24'üncü galibiyetini alırken; siyah-beyazlı ekip parkeden 7'nci kez mağlup ayrıldı. İşte aytıntılar...

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci hafta karşılaşmasında Beşiktaş Emlakjet'i sahasında 90-75 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip, 24'üncü galibiyetini alırken; siyah-beyazlı ekip parkeden 7'nci kez mağlup ayrıldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, ilk periyodu 32-25, ilk yarıyı ise 51-40 önde tamamladı. Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren Efes, son periyoda 68-58 önde girdi. Son periyotta farkı daha da açan Anadolu Efes, sahadan 90-75 galip ayrıldı. Ev sahibi ekipte 16 sayı kaydeden Rodrigue Beaubois karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Beşiktaş'ta ise Matt Mitchell'ın 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

ANADOLU EFES: Rıdvan Öncel 5, Beaubois 16, Bryant 12, Ercan Osmani 13, Oturu 13, Thompson 11, Willis 8, Erkan Yılmaz 4, Doğuş Özdemiroğlu 4, Salih Altuntaş 2, Burak Can Yıldızlı 2, Emre Melih Tunca

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Needham 11, Mathews 12, Mitchell 15, Berkan Durmaz 2, Delgado, Berk Uğurlu 9, Simonovic 8, Yiğit Arslan 6, Samet Yiğitoğlu 12, Yağız Aksu

PERİYOT SONUÇLARI:

1'İNCİ PERİYOT: 32-25

İLK YARI: 51-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-58

5 FAUL: 32.51 Delgado (Beşiktaş)