Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Galatasaray Ekmas'ı 90-89 mağlup etti.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji ligdeki 11. galibiyetini alırken, sarı-kırmızılı ekip ise 14. kez mağlup oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Çağlar Özkan

Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül 10, Boutsiele 16, Taylor 7, Cavanaugh 26, Bouteille 11, Arca Tülüoğlu 2, Kell 6, Egehan Arna 6, Ahmet Safa Yılmaz 6, Hadi Özdemir

Galatasaray Ekmas: İsmet Akpınar 15, Sadık Emir Kabaca 8, Bost 7, McCormack 16, Göksenin Köksal 7, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Halilovic 5, Samet Geyik 6, Prepelic 21, Yeboah 2

1. Periyot: 27-25

Devre: 40-45

3. Periyot: 66-78

5 Faulle çıkan: Dk. 38.12 McCormack (Galatasaray Ekmas)