Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin (Turkish Airlines EuroLeague) 34. ve son haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk edecek. | Son dakika spor haberleri

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Geride kalan 33 haftada 16 galibiyet ve 17 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 10. basamakta yer alıyor. Organizasyondaki son maçında Fenerbahçe Beko'yu mağlup eden Anadolu Efes, Kızılyıldız karşısında da kazanarak play-in etabında mücadele etmeyi hedefliyor.

AVRUPA'DA 835. RANDEVU

Anadolu Efes, Kızılyıldız karşılaşmasıyla birlikte Avrupa sahnesindeki 835. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa'da çıktığı 834 maçta 471 galibiyet ve 363 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 587. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 586 mücadelenin 314'ünü kazanan Anadolu Efes, 272'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.