Utah Jazz 100-101 Houston Rockets (MAÇ SONUCU-ÖZET) Houston Rockets 11'de 11 yaptı!

Son dakika spor haberi: Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) heyecan devam ediyor. Günün dikkat çeken karşılaşmasında Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giymediği Rockets, Jazz'ı 101-100 mağlup ederek 38. galibiyetini aldı ve play-in iddiasını sürdürdü.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Utah Jazz'ı 101-100 yenerek art arda 11. galibiyetine ulaştı.

NBA'e 12 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giymediği Rockets, Jazz'ı mağlup ederek 38. galibiyetini aldı ve play-in iddiasını sürdürdü.

Rockets'ta Jalen Green 34 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, Fred VanVleet 22 sayı, 2 ribaunt, 6 asist, Amen Thompson 18 sayı, 14 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Jazz'da John Collins 30 sayı, 11 ribaunt, Collin Sexton 29 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Johnny Juzang 12, Kris Dunn 11 sayıyla oynadı.

WEMBANYAMA VE BRUNSON'DAN KARİYER REKORU

San Antonio Spurs, uzatmaya giden maçta New York Knicks'i 130-126 yenerek bu sezon 18. galibiyetini elde etti.

Spurs forması giyen Victor Wembanyama, 40 sayı, 20 ribaunt ve 7 asistlik performansıyla kariyer rekoru kırdı. Fransız oyuncu, Shaquille O'Neal'ın ardından bir maçta 40 sayı, 20 ribaunt barajını aşan ilk çaylak oldu.

Ev sahibi ekipte, Devin Vassell 23 sayı, 7 asist, Keldon Johnson 17 sayı, 5 ribaunt, Tre Jones 13 sayı, 4 ribaunt, 4 asistle mücadele etti.

Jalen Brunson'ın 61 sayı, 4 ribaunt, 6 asistle kariyer rekoru kırdığı Knicks'te ise Donte DiVincenzo 20 sayı, 6 ribaunt, Josh Hart 12 sayı, 12 ribauntla salondan ayrıldı.

- Sonuçlar

Washington Wizards-Detroit Pistons: 87-96

Orlando Magic-Los Angeles Clippers: 97-100

Charlotte Hornets-Golden State Warriors: 97-115

Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 109-90

Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 125-108

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 117-114

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 128-103

Miami Heat-Portland Trail Blazers: 142-82

San Antonio Spurs-New York Knicks: 130-126 (uzatmada)

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 98-111

Utah Jazz-Houston Rockets: 100-101

Sacramento Kings-Dallas Mavericks: 103-107

Kaynak: AA