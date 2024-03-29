Sarı-kırmızılı ekip, Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 22-19, ilk yarısını 41-40, üçüncü periyodunu da 66-56 önde geçti. Galatasaray'da Sadık Emir Kabaca ve Prepelic 19'ar sayıyla galibiyete katkı yaptı. Bu skorla Galatasaray 13 galibiyete ulaşarak Play-Off hattındaki yerini korurken, Çağdaş Bodrum ise son 5 hafta öncesi 7 galibiyetle düşme hattında kaldı.

SALON: Muğla Menteşe

HAKEMLER: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Burak Yılmaz

ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 7, Warren 11, Alibegovic 22, Ahmet Düverioğlu 15, Johnson 10, Can Uğur Öğüt, Fatih Cantitiz 3, Moore 9, Cavit Ege Havsa

GALATASARAY EKMAS: Walden 4, Sadık Emir Kabaca 19, Bost 9, McCormack 16, Göksenin Köksal, Karahan Tuan Efeoğlu 3, Halilovic 11, Prepelic 19

1'İNCİ PERİYOT: 19-22

DEVRE: 40-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-66