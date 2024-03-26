Mincidelice JL Bourg 86-74 Beşiktaş Emlakjet (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal ilk maçta mağlup oldu!

BKT EuroCup yarı final ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş Emlakjet deplasmanda Fransa temsilcisi Mincidelice JL Bourg ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlı ekip parkeden 86-74 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup yarı final ilk maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Mincidelice JL Bourg takımına 86-74 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Mincidelice JL Bourg seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşacak takımın finale çıkacağı serinin ikinci müsabakası ise 29 Mart Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

SALON: Ekinox

HAKEMLER: Boris Ryzhyk, Michele Rossi, Josip Radojkovic

MINCIDELICE JL BOURG: Mike 16, Risacher 8, Morgan 4, Lewis 14, Kokila 4, Brown 10, Salash 9, Massa 10, Julien 11, Benitez

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Delgado 15, Needham 13, Mathews 4, Mitchell 10, Kerem Kuthan Konan 4, Allman 4, Berk Uğurlu 2, Yiğit Arslan 8, Simonovic 14, Berkan Durmaz, Samet Yiğitoğlu

1'İNCİ PERİYOT: 16-13

DEVRE: 44-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-56

5 FAUL: 38.20 Kokila (Mincidelice JL Bourg), 37.00 Simonovic, 39.45 Mitchell (Beşiktaş Emlakjet)