Bahçeşehir Koleji Avrupa Kupası'nın yarı finalinde yarın Itelyum Varese'ye konuk olacak!
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final ilk maçında yarın İtalya temsilcisi Itelyum Varese'ye konuk olacak.
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2024- 10:03 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024- 10:20
Itelyum Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.
Finale yükselecek takımın belli olacağı rövanş mücadelesi ise 3 Nisan Çarşamba günü, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.
Bahçeşehir Koleji, çeyrek finalde Portekiz ekibi Porto'yu eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı.
DİĞER HABERLER