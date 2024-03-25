ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş BOA, Nesibe Aydın'ı deplasmanda 98-93 yenerek seride 2-0 öne geçti ve yarı finale yükseldi.
Beşiktaş BOA, yarı finalde ÇBK Mersin'le karşılaşacak.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Kerem Baki, Halil Erkoç, Samet Biner
Nesibe Aydın: Thomas 29, Pelin Derya Bilgiç 9, Cannon 19, Coates 12, Zec 10, Gülşah Duman Bıçakçı 4, Gamze Takmaz, İlayda Güner 10
Beşiktaş BOA: Evans 25, Elif Bayram 13, Krivacevic 7, Nogic 20, Li 19, Şuğranur Hatice Sönmez 8, Melek Uzunoğlu 6
1. Periyot: 31-29
Devre: 49-46
3. Periyot: 72-75
Beş faulle çıkan: 33.01 Coates (Nesibe Aydın)