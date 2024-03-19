THY EuroLeague'nin 30. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes ile Olympiakos Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Temsilcimiz Anadolu Efes, Yunan rakibi karşısında parkeden 85 - 72'lik skorla galip ayrıldı. Son maçında Asvel'e 84-90 mağlup olan Tomislav Mijatović'in öğrencileri 30. hafta maçında Olympiakos'u mağlup ederek son 4 maçta 2. galibiyetini aldı.
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 31. haftasında sahasında ALBA Berlin'i ağırlayacak. Olympiakos ise evinde Asvel Villeurbanne ile karşı karşıya gelecek.
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:
1. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 26 - 21 Olympiakos
2.Periyot Sonucu: Anadolu Efes 46 - 35 Olympiakos
3. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 66 - 61 Olympiakos
4.Periyot Sonucu: Anadolu Efes 85- 72 Olympiakos