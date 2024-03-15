Boston Celtics NBA play-off'larını garantiledi!

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Celtics, Jaylen Brown'ın 37 sayı, 5 ribaunt, 3 asistle ön plana çıktığı mücadelede Suns'ı mağlup ederek 52. galibiyetini aldı ve play-off'ları garantileyen ilk takım oldu.

Celtics'te Jayson Tatum 26 ve Al Horford 24 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 28. mağlubiyetini yaşayan Suns'ta Devin Booker 23, Bradley Beal 22, Kevin Durant ve Grayson Allen 20'şer sayıyla oynadı.

CLİPPERS, BULLS DEPLASMANINDA KAZANDI

Los Angeles Clippers, milli basketbolcu Onuralp Bitim'in forma giydiği Chicago Bulls'u 126-111 yendi.

Bu sezon 42. galibiyetini alan Batı Konferansı 4'üncüsü Clippers'ta Paul George 28, Kawhi Leonard 27, Norman Powell 18 ve Bones Hyland 17 sayı üretti.

Bulls'ta DeMar DeRozan'ın 21, Nikola Vucevic'in 19 ve Alex Caruso'nun 17 sayısı, sezonun 35. mağlubiyetini engelleyemedi. Onuralp Bitim ise yaklaşık 17 dakika süre aldığı mücadeleyi 2 sayı, 2 asistle tamamladı.

SONUÇLAR

Boston Celtics-Phoenix Suns: 127-112

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 114-105

Houston Rockets-Washington Wizards: 135-119

Chicago Bulls-Los Angeles Clippers: 111-126

Portland Trail Blazers-New York Knicks: 93-105

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 126-119