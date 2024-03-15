Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 29'uncu haftasında deplasmanda Fransa'nın LDLC Asvel takımına 84-80 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi LDLC Asvel'de 21 sayıyla Timothe Luwawu-Cabarrot oldu. Anadolu Efes'te ise Will Clyburn 16 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 17'nci yenilgisini alırken, Fransız ekibi ise 7'nci galibiyetini elde etti.

SALON: Ldlc Arena

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Sasa Pukl, Seffi Shemmesh

LDLC ASVEL: Thomas 20, Fall 10, Yaacov 4, Jackson 5, Lighty 5, Luwawu-Cabarrot 21, De Colo 5, Lee 6, Ndiaye 8, Kahudi

ANADOLU EFES: Larkin 14, Beaubois 9, Bryant, Clyburn 16, Thompson 15, Pleiss 5, Hollatz, Ercan Osmani 2, Oturu 2, Willis 3, Jones 14

1'İNCİ PERİYOT: 19-16

DEVRE: 46-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-52