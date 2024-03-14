Chicago Bulls kariyerine iyi bir performans ile başlayan Onuralp Bitim, açıklamalarda bulundu. Dallas Mavericks maçında 17 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olan ve kariyer rekorunu kıran 24 yaşındaki forvet The Athletic'e konuştu.

Anadolu Efes dönemi ile ilgili konuşan oyuncu şöyle devam etti: "Bazıları belki kendilerini gösteriyor. Ama çoğu başka takımlara gidip kendilerini geliştirmeye çalışıyor. Bu yüzden benim için biraz zor oldu çünkü Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birinde oynuyordum. Bu yüzden basketbol oyunumu geliştirmek için ayrılmam gerekiyordu çünkü istediğim süreleri alamamıştım. Ama Avrupa basketbolu böyledir işte."

Anadolu Efes altyapından yetişen Türk milli basketbolcu, genç oyuncuların aldıkları fırsatlar ve aldıkları antrenmanlar açısından Avrupa ile ABD karşılaştırması yaptı, "Avrupa'da genç oyuncu olmak daha zor çünkü Avrupalı antrenörlerin çoğu biraz daha yaşlı ve tecrübeli oyuncuları tercih ediyor. Avrupa'daki genç ve yetenekli oyuncuların çoğunun aynı sorunları yaşadığını düşünüyorum" dedi.

Takımına katkı sağlamaya çalışıp sahada ne gerekiyorsa onu yaptığını dile getirerek "Sadece takımıma yardım etmeye çalışıyorum. Neye ihtiyaçları varsa. Savunmam gerekiyorsa savunmam gerekir. Skor katkısı sağlamam gerekiyorsa skor. Eğer bir ribaund almam gerekiyorsa bunu yapmalıyım" diye konuştu.