Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 29'uncu haftasında evinde İspanyol ekibi Valencia Basket'i 118-88 mağlup etti. Fenerbahçe'de Tyler Dorsey attığı 28 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko 18'inci galibiyetini elde ederken, Valencia ise 16'ncı mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 30'uncu haftasında evinde İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek.

FENERBAHÇE'DEN YENİ REKOR

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 29'uncu haftasında İspanya temsilcisi Valencia Basket'i 118-88 ile geçerken aynı zamanda da sayı rekorunu tazeledi. Fenerbahçe daha önce EuroLeague'in 27'nci haftasında Baskonia'yı 111-96 mağlup etmişti. Sarı-lacivertliler, 111 olan sayı rekorunu geliştirdi ve 118 sayı ile yeni rekora imza attı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko, 24 üç sayı isabetiyle EuroLeague tarihinde bir maçta en fazla üçlük atan takım oldu.

SALON: Ülker Spor Ve Etkinlik

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Ioannis Foufis, Aare Halliko

FENERBAHCE BEKO: Motley 8, Wilbekin 20, Sertaç Şanlı, Papagiannis 2, Hayes-Davis 21, Biberovic 12, Noua 7, Guduric 8, Dorsey 28, Madar 2, Sestina 6, Calathes 4

VALENCIA BASKET: Harper 12, Puerto 3, Reuvers 6, Pradilla 7, Anderson 12, Lopez-Arostegui 2, Jones 7, Inglis 10, Jovic, Davies 18, Ojeleye 5, Pangos 6

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:

1. çeyrek: F.Bahçe Beko 22-19 Valencia Basket

2. çeyrek: F.Bahçe Beko 57-37 Valencia Basket

3. çeyrek: F.Bahçe Beko 85-61 Valencia Basket