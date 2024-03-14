NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen ve gösterdiği performansla takdir toplayan Alperen Şengün için sürpriz bir iddia oartaya atıldı. İşte detaylar...

NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen ve gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Alperen Şengün hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

The Athletic'ten Shams Charania'ta yer alan ve beIN SPORTS'un derlediği habere göre Rockets, milli basketbolcumuza 'maksimum kontrat' önermeye hazırlanıyor.

Önerilecek sözleşmenin 5 yıllık olduğu belirtilen haberde, Rockets'ın bu beş yıl için 225 milyon Dolar ödemeye hazırlandığı da aktarıldı.

21 sayı ortalama tutturdu

2 yıldır NBA'de boy gösteren Alperen Şengün bu sezon, 21.1 sayı, 9.3 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları tutturdu.

Şengün, Rockets'ın San Antonio Spurs karşısında aldıığ 114-101'lik galibiyette 45 sayı, 16 ribaund, 3 asist, 5 top çalma ve 1 blokluk performans göstermiş, NBA'de bir maçta en çok sayı atan oyuncu rekorunu ele geçirmişti.